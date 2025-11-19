Як "перевісити" індивідуальний номер на інший автомобіль

У Головному сервісному центрі МВС повідомили що така процедура пов’язана зі зміною офіційних реєстраційних даних, її виконання можливе виключно особисто у територіальному сервісному центрі МВС. Можливість зробити це дистанційно через Дію або Особистий кабінет водія не передбачена.

Що таке перезакріплення індивідуального номерного знака

Перезакріплення ІНЗ означає передачу вже виготовленого та зареєстрованого за певною особою номерного знака іншому транспортному засобу або новому власнику. Це адміністративна дія, яка проводиться шляхом подання заяви безпосередньо в ТСЦ МВС або за нотаріально посвідченим дорученням. Після ухвалення рішення фахівці ТСЦ здійснюють перереєстрацію автомобіля та оформлюють нове свідоцтво про реєстрацію із зазначенням індивідуального номерного знака.

Необхідні документи:

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Документ, що посвідчує особу заявника.

Письмова згода власника ІНЗ на його передачу іншій особі. У деяких випадках така згода потребує нотаріального засвідчення.

Як скористатися послугою

Для проведення перезакріплення власнику потрібно підготувати необхідні документи та звернутися до будь-якого зручного ТСЦ МВС. За потреби час відвідування необхідно забронювати заздалегідь через сервіс Е-запис.

Під час візиту адміністратор ТСЦ приймає заяву, перевіряє документи та проводить процедуру перереєстрації. Після завершення операції заявник отримує нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, у якому разом із державним номерним знаком буде зазначено індивідуальний.

Важлива інформація: