Незвична історія з красномовною мораллю трапилася на Житомирщині.

До сервісного центру МВС звернувся клієнт, щоб присвоїти індивідуальний номерний знак своїй автівці. Він зареєструвався в електронну чергу, надав усі документи і дістав той самий номерний знак, який отримав поштою.

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От тільки нюанс: неозброєним оком видно, що знак несправжній і не відповідає ДСТУ. Виявилося, що чоловік замовив його в Інтернеті, однак не через Електронний кабінет водія, а в якійсь приватній конторі. Ще й заплатив 1500 грн, що майже вдвічі більше, ніж коштував би подібний індивідуальний номерний знак насправді.

Зрозумівши, в яку халепу потрапив, розгублений клієнт забрав свої «сувенірні номери» і пішов.

Мораль проста: не довіряйте шахраям і користуйтеся офіційними сервісами. Тим більше, що омріяний ексклюзивний номерний знак доступний для замовлення.