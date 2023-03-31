Очень необычная история с красноречивой моралью случилась на Житомирщине.

В сервисный центр МВД обратился клиент, чтобы присвоить индивидуальный номерной знак своему автомобилю. Он зарегистрировался в электронную очередь, предоставил все документы и получил тот же номерной знак, который получил по почте.

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Вот только нюанс: невооруженным глазом видно, что знак ложный и не соответствует ДСТУ. Оказалось, что мужчина заказал его в Интернете, однако не через электронный кабинет водителя, а в какой-то частной конторе. Еще и заплатил 1500 грн, что почти вдвое больше, чем стоил бы подобный индивидуальный номерной знак.

Поняв, в какую беду попал, растерянный клиент забрал свои «сувенирные номера» и удалился.

Мораль проста: не доверяйте мошенникам и пользуйтесь официальными сервисами. Тем более что мечтаемый эксклюзивный номерной знак доступен для заказа.