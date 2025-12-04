Индивидуальные номерные знаки действительны только на территории Украины

В Украине владельцы автомобилей, мотоциклов и мопедов могут заказать индивидуальный номерной знак – персонализированную комбинацию символов. Однако использование таких знаков имеет ограничения: они действительны только в пределах территории Украины. Для международных поездок нужны стандартные номерные знаки, соответствующие требованиям международных договоров, сообщает Главный сервисный центр МВД.

Причина определена локальными украинскими законами. Индивидуальные номерные знаки устанавливаются как дополнительные к основным. Они фиксируются в украинских регистрационных документах, но не заменяют государственные номерные знаки, выданные при регистрации. Для участия в дорожном движении вне украинской юрисдикции транспортное средство должно иметь стандартные номерные знаки, которые признаются другими странами. Поэтому перед выездом за пределы подконтрольной Украине территории владелец ИНЗ должен установить на автомобиль обычные номерные знаки.

Перечень транспортных средств, на которые разрешено устанавливать ИНЗ, определен приказом МВД № 174. Это легковые автомобили, грузовики, автобусы, мотоциклы, мотороллеры и мопеды. Прицепы, полуприцепы, трейлеры и дачные прицепы не имеют права получать индивидуальный номерной знак.

Для заказа ИНЗ доступны два варианта: онлайн через Кабинет водителя или лично в территориальном сервисном центре МВД. Комбинация должна быть уникальной и соответствовать установленным требованиям по количеству символов. После изготовления знака владелец обязан пройти перерегистрацию транспортного средства, чтобы в документах была указана соответствующая отметка.

Водителям, которые планируют выезд за пределы Украины, стоит иметь при себе комплект стандартных номерных знаков, которые выдавались при первичной регистрации. Это позволит избежать задержек на границе и споров с правоохранительными органами других стран.