Індивідуальні номерні знаки дійсні лише на території України

В Україні власники автомобілів, мотоциклів і мопедів можуть замовити індивідуальний номерний знак – персоналізовану комбінацію символів. Однак використання таких знаків має обмеження: вони чинні тільки в межах території України. Для міжнародних поїздок потрібні стандартні номерні знаки, що відповідають вимогам міжнародних договорів, повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Причина визначена локальними українськими законами. Індивідуальні номерні знаки встановлюються як додаткові до основних. Вони фіксуються в українських реєстраційних документах, але не замінюють державні номерні знаки, видані при реєстрації. Для участі у дорожньому русі поза українською юрисдикцією транспортний засіб повинен мати стандартні номерні знаки, які визнаються іншими країнами. Тому перед виїздом за межі підконтрольної Україні території власник ІНЗ має встановити на автомобіль звичайні номерні знаки.

Перелік транспортних засобів, на які дозволено встановлювати ІНЗ, визначений наказом МВС № 174. Це легкові автомобілі, вантажівки, автобуси, мотоцикли, моторолери та мопеди. Причепи, напівпричепи, трейлери та дачні причепи не мають права отримувати індивідуальний номерний знак.

Для замовлення ІНЗ доступні два варіанти: онлайн через Кабінет водія або особисто в територіальному сервісному центрі МВС. Комбінація має бути унікальною і відповідати встановленим вимогам щодо кількості символів. Після виготовлення знака власник зобов’язаний пройти перереєстрацію транспортного засобу, щоб у документах була зазначена відповідна відмітка.

Водіям, які планують виїзд за межі України, варто мати при собі комплект стандартних номерних знаків, що видавались при первинній реєстрації. Це дозволить уникнути затримок на кордоні та суперечок із правоохоронними органами інших країн.