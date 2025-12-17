Нужно ли возить с собой стандартные номера, если есть именные

В Украине растет количество автовладельцев, которые выбирают индивидуальные номерные знаки как альтернативу стандартным, сообщает Главный сервисный центр МВД. Но использование таких номеров имеет ряд ограничений, о которых стоит знать.

Читайте также: Рисунок на номерах авто: как его официально оформить

Вместе с популярностью персонализированных номеров появляется и практический вопрос: нужно ли водителю иметь при себе обычные номерные знаки после установки индивидуальных. Действующее сейчас на территории Украины законодательство дает четкий ответ - в большинстве случаев такого требования нет.

Правовой статус индивидуального номерного знака

Индивидуальный номерной знак является официальным дополнительным номерным знаком с уникальной комбинацией символов, который изготавливается по заказу владельца транспортного средства. Его использование без риска получить штраф возможно лишь при условии что информация о ИНЗ должна быть внесена в Единый государственный реестр транспортных средств и отражена в свидетельстве о регистрации автомобиля.

Именно регистрация в государственном реестре, а не физическое наличие стандартных номеров, является основанием для законной эксплуатации авто с индивидуальным номерным знаком.

Нужно ли возить стандартные номерные знаки

Если на транспортном средстве установлен индивидуальный номерной знак и все данные корректно внесены в реестры, обязанности возить с собой стандартные государственные номерные знаки нет. Водитель имеет право хранить их отдельно, например, дома или в другом безопасном месте.

Это означает, что во время повседневной эксплуатации автомобиля на территории Украины достаточно иметь только установленный ИНЗ и действующее свидетельство о регистрации.

В каких случаях стандартные номера все же необходимы

Индивидуальные номерные знаки действуют исключительно в пределах Украины. Для выезда за границу транспортное средство обязательно должно быть оборудовано стандартными номерными знаками, полученными при первичной регистрации.

Кроме того, обычные номера понадобятся в следующих ситуациях:

В случае потери или повреждения индивидуального номерного знака.

Во время временного снятия ИНЗ с автомобиля.

При проведении отдельных регистрационных действий в сервисных центрах МВД.

Поэтому полный отказ от хранения стандартных номеров является нежелательным с практической точки зрения.

На что стоит обратить внимание владельцам авто

Чтобы избежать проблем во время проверок или оформления документов, водителям следует убедиться в трех базовых моментах. Во-первых, индивидуальный номерной знак должен быть изготовлен в установленном порядке. Во-вторых, сведения о нем должны быть внесены в Единый государственный реестр транспортных средств. В-третьих, эти данные должны отображаться в свидетельстве о регистрации.

При отсутствии хотя бы одного из этих условий индивидуальный номерной знак может считаться таким, что используется с нарушением законодательства.

Как оформить индивидуальный номерной знак

Заказ ИНЗ доступен как в сервисных центрах МВД, так и в онлайн-формате через Кабинет водителя. Перед оформлением владелец транспортного средства может проверить доступность желаемой комбинации символов и ее соответствие требованиям.

Вывод

Индивидуальный номерной знак является полноценным и законным способом эксплуатации автомобиля без необходимости постоянно возить стандартные номерные знаки. В то же время владельцам стоит помнить об ограничении действия ИНЗ за пределами Украины и сохранять стандартные номера на случай поездок за границу или регистрационных процедур.