Правила дорожнього руху регламентують зупинку водія на вимогу поліцейського, працівника пункту габаритно-вагового контролю або уповноваженої особи Держприкордонслужби.

Кодекс про адміністративні правопорушення доповнено частиною 2 статті 122-2, якою запроваджено відповідальність за невиконання водієм, який здійснює перевезення вантажів або пасажирів, вимог працівника Укртрансбезпеки про зупинку автомобіля.

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Відповідальність за цією нормою передбачає або штраф у розмірі 3400 грн. або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3-х до 6-ти місяців.

Однак, на практиці складені працівниками Укртрансбезпеки протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності судами повертаються внаслідок недотримання процедури їх складення. Чому ж так?

За нормами КУпАП передбачено наявність доказів адміністративного правопорушення. Як відомо, для прикладу, працівники поліції наділені повноваженнями на здійснення відеофіксації порушень ПДР, а також забезпечені відповідною відеотехнікою.

В цей же час працівники Укртрансбезпеки наділені повноваженнями щодо проведення відеофіксації процесу перевірки, однак не забезпечені службовими відео реєстраторами. Тому працівники Укртрансбезпеки фізично не можуть сформувати належну доказову базу на підтвердження фактів невиконання водієм вимог зупинки.

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Крім цього, якщо транспортний засіб не зупинився, працівники Укртрансбезпеки не наділені повноваженнями щодо переслідування такого транспортного засобу. Вимога щодо зупинення транспортного засобу може бути висловлена працівником Укртрансбезпеки лише у пункті габаритно-вагового контролю або в інших чітко визначених місцях, а не будь де. (п. 2.4-1 ПДР). Відповідно до Порядку здійснення габаритно-вагового контролю №879 працівники Укртрансбезпеки можуть лише повідомити про такі факти підрозділи національної поліції.

Таким чином, дійсно, за невиконання водієм вимоги працівника Укртрансбезпеки щодо зупинення транспортного засобу законом передбачено відповідальність у вигляді штрафу 3400 грн. або позбавлення права керування транспортними засобами. Однак, процедурні обов’язки при фізичній неможливості їх здійснення фактично позбавляють працівника Укртрансбезпеки задокументувати належним чином факт невиконання водієм вимоги щодо зупинення транспортного засобу.