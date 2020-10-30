Правила дорожного движения регламентируют остановку водителя по требованию полицейского, работника пункта габаритно-весового контроля или уполномоченного лица Госпогранслужбы.

Кодекс об административных правонарушениях дополнен частью 2 статьи 122-2, которой введена ответственность за невыполнение водителем, который осуществляет перевозки грузов или пассажиров, требований работника Укртрансбезопасности об остановке автомобиля.

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Ответственность по данной норме предусматривает или штраф в размере 3400 грн. или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3-х до 6-ти месяцев.

Однако, на практике составленные работниками Укртрансбезопасности протоколы о привлечении к административной ответственности судами возвращаются вследствие несоблюдения процедуры их составления. Почему же так?

По нормам КУоАП предусмотрено наличие доказательств административного правонарушения. Как известно, например, работники полиции наделены полномочиями на осуществление видеофиксации нарушений ПДД, а также обеспечены соответствующей видеотехникой.

В это же время работники Укртрансбезопасности наделены полномочиями по проведению видеофиксации процесса проверки, однако не обеспечены служебными видеорегистраторами. Поэтому работники Укртрансбезопасности физически не могут сформировать надлежащую доказательную базу в подтверждение фактов невыполнения водителем требований остановки.

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Кроме этого, если транспортное средство не остановилось, работники Укртрансбезопасности не наделены полномочиями по преследование такого транспортного средства. Требование об остановке транспортного средства может быть выражено работником Укртрансбезопасности только в пункте габаритно-весового контроля или в других четко определенных местах, а не везде. (П. 2.4-1 ПДД). В соответствии с Порядком осуществления габаритно-весового контроля №879 работники Укртрансбезопасности могут только сообщить о таких фактах подразделения национальной полиции.

Таким образом, действительно, за невыполнение водителем требования работника Укртрансбезопасности о приостановлении транспортного средства законом предусмотрена ответственность в виде штрафа 3400 грн. или лишение права управления транспортными средствами. Однако, процедурные обязанности при физической невозможности их осуществления фактически лишают работника Укртрансбезопасности возможности задокументировать должным образом факт невыполнения водителем требования о приостановлении транспортного средства.