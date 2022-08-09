Депутати знову говорять про збільшення податкового навантаження для українців. Після повернення драконівських ставок розмитнення авто вони розглядають можливість повернення податків на пальне.

По майбутнє повернення податків на пальне розповів глава парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України Данило Гетманцев.

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Основним джерелом подальшого збільшення доходів держбюджету є детінізація, а не збільшення податків, проте деякі непопулярні рішення все одно доведеться ухвалити, вважає Данило Гетманцев.

"Економічних підстав для того, щоб відрахування збільшувалися реально інакше, ніж від детінізації, ми, щиро кажучи, не бачимо", — сказав він у бліц-інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що був би обережним із рішенням про відміну податкових пільг на пальне, хоча навесні був категорично проти їх запровадження, і практика показала, що це було помилкове рішення.

"Скасування податків на пальне призвело до того, що на цьому заробили імпортери, які не знизили своїх цін на повну суму скасованого податку. Але якщо ми зараз з вами відновимо ці податки, за це заплатять не імпортери, а за це заплатить споживач. Бо вони (імпортери) перекладуть це на плечі споживачів, і це також очевидно", – пояснив свою нинішню позицію Гетманцев.

З його слів, це питання має продискутуватися, як і запровадження додаткового імпортного збору, яке пропонує Національний банк і підтримане заступником голови Офісу президента з економічних питань Ростиславом Шурмою, яке зараз активно обговорюється в уряді.

"Ми очікуємо від уряду розрахунків і конкретної моделі й тоді обговорюватимемо це у Верховній Раді й ухвалюватимемо рішення. Я не кажу про те, що цього не буде, тому що популярних рішень у ситуації, що склалася, не залишилося", – сказав глава комітету.

З його слів, депутатський корпус має неоднозначне сприйняття цієї ініціативи, і потрібно буде її дискутувати і обговорювати перед ухваленням. "Але деякі непопулярні рішення нам доведеться ухвалити, хотів би цього хтось чи ні", – зазначив Гетьманцев.