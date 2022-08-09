Депутаты снова говорят об увеличении налоговой нагрузки для украинцев. После возвращения драконовских ставок растаможки авто они рассматривают возможность возврата налогов на горючее.

О предстоящем возвращении налогов на горючее рассказал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Украины Даниил Гетманцев.

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Основным источником дальнейшего увеличения доходов госбюджета является детенизация, а не увеличение налогов, однако некоторые непопулярные решения все равно придется принять, считает Даниил Гетманцев.

"Экономических оснований для того, чтобы отчисления увеличивались реально иначе, чем от детенизации, мы, честно говоря, не видим", – сказал он в блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что был бы осторожен с решением об отмене налоговых льгот на горючее, хотя весной был категорически против их введения, и практика показала, что это было ошибочное решение.

"Отмена налогов на топливо привела к тому, что на этом заработали импортеры, которые не снизили свои цены на полную сумму отмененного налога. Но если мы сейчас с вами восстановим эти налоги, за это заплатят не импортеры, а за это заплатит потребитель. Потому что они (импортеры) переведут это на плечи потребителей, и это тоже очевидно", – объяснил свою нынешнюю позицию Гетманцев.

По его словам, этот вопрос должен продискутироваться, как и введение дополнительного импортного сбора, предлагаемого Национальным банком и поддержанного заместителем главы Офиса президента по экономическим вопросам Ростиславом Шурмой, которое сейчас активно обсуждается в правительстве.

"Мы ожидаем от правительства расчетов и конкретной модели и тогда будем обсуждать это в Верховной Раде и принимать решения. Я не говорю о том, что этого не будет, потому что популярных решений в сложившейся ситуации не осталось", – сказал глава комитета.

По его словам, у депутатского корпуса есть неоднозначное восприятие этой инициативы, и нужно будет ее дискутировать и обсуждать перед принятием. "Но некоторые непопулярные решения нам придется принять, хотел бы этого кто-нибудь или нет", – отметил Гетьманцев.