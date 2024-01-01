Чи повинен водій мати з собою паперовий страховий поліс

Навіщо водію возити з собою фізичний документ страхового поліса, якщо він є в базі МТСБУ та інспектор сам може його перевірити? Про це розповів детально Дорожній адвокат.

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Правила передбачають наявність у водія чинного страхового поліса на електронному або паперовому носії, відомості про який підтверджуються інформацією, що міститься в базі МСТБУ.

Щодо електронної бази страхових полісів

В базі даних МТСБУ міститься інформація про всі страхові поліси на авто. Якщо ви придбали автоцивілку, інформація про цей поліс буде занесена до бази МТСБУ. Це дозволяє власнику транспортного засобу та іншим зацікавленим сторонам перевірити наявність поліса.

Яким чином можна перевірити наявність страхового поліса

База МТСБУ знаходиться за посиланням. Для того, щоб перевірити наявність поліса, потрібно ввести будь-який з реквізитів. Це може бути або державний номер авто, або номер страхового поліса, або VIN-код авто. Система надасть інформацію про наявність поліса та його чинність.

Який сенс водію возити з собою страховий поліс

У зв’язку з наявністю відомостей про страхові поліси в базі даних МТСБУ, сенсу возити водію з собою фізичні документи немає жодного. Але відсутність полісу на паперовому або електронному носії це підстава для поліції оштрафувати водія.

Яка відповідальність за непред’явлення поліса

Відповідно до ч.1 ст.126 КУпАП непред’явлення працівнику поліції на місці зупинки паперового чи електронного страхового поліса передбачає накладення штрафу в розмірі 425 грн.

Висновки

Попри те, що доцільності мати паперовий чи електронний документ з собою немає жодної, закон передбачає що водій повинен такий поліс мати. За відсутність фізичного або електронного документа водій може отримати штраф у розмірі 425 грн.