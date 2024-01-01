Должен ли водитель иметь с собой бумажный страховой полис

Зачем водителю возить с собой физический документ страхового полиса, если он есть в базе МТСБУ и инспектор сам может его проверить? Об этом рассказал подробно Дорожный адвокат.

Читайте также: Зеленский подписал закон о повышении тарифов на "автогражданку"

Правила предусматривают наличие у водителя действующего страхового полиса на электронном или бумажном носителе, сведения о котором подтверждаются информацией, содержащейся в базе МСТБУ.

Относительно электронной базы страховых полисов

В базе данных МТСБУ содержится информация обо всех страховых полисах на авто. Если вы приобрели автогражданку, информация об этом полисе будет занесена в базу МТСБУ. Это позволяет владельцу транспортного средства и другим заинтересованным сторонам проверить наличие полиса.

Каким образом можно проверить наличие страхового полиса

База МТСБУ находится по ссылке. Для того, чтобы проверить наличие полиса, нужно ввести любой из реквизитов. Это может быть или государственный номер авто, или номер страхового полиса, или VIN-код авто. Система предоставит информацию о наличии полиса и его действительности.

Какой смысл водителю возить с собой страховой полис

В связи с наличием сведений о страховых полисах в базе данных МТСБУ, смысла возить водителю с собой физические документы нет никакого. Но отсутствие полиса на бумажном или электронном носителе это основание для полиции оштрафовать водителя.

Какая ответственность за непредъявление полиса

Согласно ч.1 ст.126 КУоАП непредъявление работнику полиции на месте остановки бумажного или электронного страхового полиса предусматривает наложение штрафа в размере 425 грн.

Выводы

Несмотря на то, что целесообразности иметь бумажный или электронный документ с собой нет никакой, закон предусматривает, что водитель должен такой полис иметь. За отсутствие физического или электронного документа водитель может получить штраф в размере 425 грн.