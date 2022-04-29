Скасування нульового розмитнення призведе до суттєвих проблем, адже розвиток економіки тісно пов’язаний з логістикою та автомобілями. На додаток, автомобілі у разі евакуації є засобом порятунку, без якого чимало громадян може загинути або опинитись в окупації.

Минулого тижня лунали звинувачення у бік скасування митних платежів на автомобілі, через що підприємливі українці кинулися купляти дешеві автівки. Таким чином ці “бариги”, як їх називають критики, створили черги на кордоні і заважали перетинати кордон машин з гуманітаркою та товарами військового призначення. У результаті депутати подали законопроект, який містить у тому числі скасування нульових мит на автомобілі.

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“Ми возимо гуманітарку щодня”, – пише на своїй сторінці Володимир Поперешнюк, співвласник компанії “Нова Пошта”. – “За два місяці перевезли вже 10000 палет, і за цей період я бачу динаміку з перетином кордону з гуманітаркою”.

Висновки Володимир робить наступні:

Кількість гуманітарних вантажів суттєво (у рази) знижується в квітні у порівнянні з березнем. На початку березня ми мали великі проблеми з тим, що водії не могли виїжджати за кордон через воєнний стан. Потім ця проблема була вирішена, але з 25 квітня вона знову стала актуальною через зміни правил з боку Мінінфраструктури. Час виїзду з Украіни зріс до 8 годин, а іноді доходить до 24 годин. Дехто з водіїв через це відмовляється виїжджати. У першій половині березня машини з гуманітарним вантажем в Україну перетинали кордони протягом 1 доби. Причина - польські та українські митники. Потім проблема була вирішена з обох боків. Час проходження кордону зменшився до 4-8 годин. З середини квітня справді зріс час перебування у чергах майже до 8-12 годин, що не є критичним у порівнянні з початком березня. Причина цього у накладанні одразу декількох факторів: зростання потоку покупців машин, зростання потоку українців, які повертаються в Україну, в тому числі на свята, польскі прикордонники і митники, у яких теж були свята, тож головна затримка була на їхньому боці. Тому депутатам потрібно не мита вводити, а скасувати всі митні процедури та просити зробити те саме наших партнерів-сусідів. У підсумку, проблема з перетином кордону існує, але її головною причиною є процеси та процедури на польских та українських кордонах. Для гуманітарних вантажів ці проблеми неприємні, але не критичні. Військове обладнання взагалі йде окремими шляхами в умовах повної секретності. І це зрозуміло.

Підсумовуючи, Володимир Поперешнюк стверджує, що головна проблема черг на митниці – бюрократичні процедури, а не потік автомобілів у країну.

Чи потрібні українцям доступні автомобілі?

Українське суспільство розділилося на два табори - одна частина за нульові мита на імпортні машини, інша за те, щоб повернути ці мита знов.

Аргументи за мита та проти доступності машин для українців такі: вони заважають потокам гуманітарних та військових вантажів, екологічна небезпека, затори на дорогах, завезення автівок класу люкс під час війни.

На перший аргумент щодо гумвантажів відповідь була вище. Стосовно екологічних проблем та заторів, проблема може бути вирішена приватизацією доріг. Приватизацію доріг можна розпочати негайно, щоб приватні підприємці та інвестори вже відновлювали зруйновану інфраструктуру. З цього приводу є гарна книга “Приватизація доріг” В. Блока, в якій ця схема дуже добре описана. До того ж під час війни турбота про екологію відходить на другий план.

Аргумент, що багатії купляють дорогі автівки під час війни, є суто емоційним та пов’язаний з совковим мисленням людей. Людей які так мислять зрозуміти можна, адже радянське минуле залишається не лише у пам’ятниках та назвах вулиць – воно дуже глибоко у свідомості.

Нульові мита на автомобілі потрібно залишити, тому що, чим менше їхня ціна, тим більше українців будуть мати змогу їх купити.

Кожна людина має право мати автомобіль, якій вже давно не є розкішшю, а засобом пересування, заробітку, рятування від окупантів, допомоги військовим та безпосередньо участі у війні. Витративши менше грошей на машину, людина може зекономлений залишок коштів витратити на щось інше.

Таким чином, чим більше товарів та послуг має змогу придбати людина, тим вона заможніша. Тим більш розвинутою є економіка, яка нам вкрай потрібна для перемоги над ворогом.