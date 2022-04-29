Отмена нулевого растаможивания значительно навредит экономике страны, ведь развитие экономики тесно связано с логистикой и автомобилями. Более того, автомобили в случае эвакуации являются средством спасения без которого многие граждане могут погибнуть или оказаться в оккупации.

На прошлой неделе звучали обвинения в сторону отмены таможенных платежей на автомобили, из-за чего предприимчивые украинцы бросились покупать дешевые автомобили. Таким образом, эти “барыги”, как их называют критики, создали очереди на границе и мешали пересекать границу машинам с гуманитаркой и товарами военного назначения. В результате депутаты подали законопроект, содержащий в том числе отмену нулевых пошлин на автомобили.

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“Мы возим гуманитарку каждый день, – пишет на своей странице Владимир Поперешнюк, совладелец компании “Новая Почта”. – За два месяца перевезли уже 10 тысяч паллет, и за этот период я ​​вижу динамику с пересечением границы с гуманитаркой”.

Выводы Владимир делает следующие:

Количество гуманитарных грузов существенно (в разы) снижается в апреле по сравнению с мартом. В начале марта у нас были большие проблемы с тем, что водители не могли выезжать за границу из-за военного положения. Затем эта проблема была решена, но с 25 апреля она снова стала актуальной из-за изменения правил со стороны Мининфраструктуры. Время выезда из Украины выросло до 8 часов, а иногда доходит до 24 часов. Некоторые водители из-за этого отказываются уезжать. В первой половине марта машины с гуманитарным грузом в Украину пересекали границы в течение суток. Причина – польские и украинские таможенники. Затем проблема была решена по обе стороны. Время прохождения границы уменьшилось до 4-8 часов. С середины апреля действительно выросло время пребывания в очередях почти до 8-12 часов, что не является критическим по сравнению с началом марта. Причина этого в наложении сразу нескольких факторов: рост потока покупателей машин, рост потока украинцев, которые возвращаются в Украину, в том числе на праздники, польские пограничники и таможенники, у которых тоже были праздники, так что главная задержка была на их стороне. Поэтому депутатам нужно не пошлины вводить, а отменить все таможенные процедуры и просить сделать то же самое наших партнеров-соседей. В итоге проблема с пересечением границы существует, но ее главной причиной являются процессы и процедуры на польских и украинских границах. Для гуманитарных грузов эти проблемы неприятны, но не критичны. Военное оборудование вообще идет отдельными путями в условиях полной секретности. И это ясно.

Подводя итог, Владимир Поперешнюк утверждает, что главная проблема очередей на таможне – бюрократические процедуры, а не поток автомобилей в страну.

Нужны ли украинцам доступные автомобили?

Украинское общество разделилось на два лагеря – одна часть за нулевые пошлины на импортные машины, другая за то, чтобы вернуть эти пошлины снова.

Аргументы за пошлины и против доступности машин для украинцев таковы: они мешают потокам гуманитарных и военных грузов, экологическая опасность, пробки на дорогах, завоз автомобилей класса люкс во время войны.

На первый аргумент относительно гумгрузов ответ был выше. Относительно экологических проблем и пробок, проблема может быть решена приватизацией дорог. Приватизацию дорог можно начать немедленно, чтобы частные предприниматели и инвесторы уже восстанавливали разрушенную инфраструктуру. На этот счет есть хорошая книга “Приватизация дорог” В. Блока, в которой эта схема очень хорошо описана. К тому же, во время войны забота об экологии отходит на второй план.

Аргумент, что богачи покупают дорогие автомобили во время войны, сугубо эмоционален и связан с совковым мышлением людей. Людей, так мыслящих, понять можно, ведь советское прошлое остается не только в памятниках и названиях улиц – оно очень глубоко в сознании.

Нулевые пошлины на автомобили нужно оставить, потому что чем меньше их цена, тем больше украинцев будут иметь возможность их купить.

Каждый человек имеет право иметь автомобиль, который уже давно не является роскошью, а средством передвижения, заработка, избавления от оккупантов, помощи военным и непосредственно участия в войне. Потратив меньше денег на машину, человек может сэкономленный остаток средств потратить на что-то другое.

Таким образом, чем больше товаров и услуг может приобрести человек, тем он богаче. Тем более развита экономика, которая нам крайне нужна для победы над врагом.