Блогери розбирались у цьому питані на прикладі старого Volvo S80.

Вживані Volvo S80 на українському ринку коштують від трьох до дев'яти тисяч доларів.

Герой цього відео – S80, 2003 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 2,4 л. Взагалі тут встановлювались як 5-, так і 6-циліднрові двигуни, які розміщувались поперечно. Вони проходять до 500 тисяч км, хоча в процесі експлуатації можуть виникати проблеми. Це дрібні несправності, але вони можуть виникати постійно – як і в інших вживаних авто.

В підкапотному просторі не дуже зручно працювати – наприклад, добратись до термостата проблематично. Коробки передач, особливо автоматичні, за такого пробігу вже можуть створити проблеми та вимагати дорогого ремонту.

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За що люблять преміальні автомобілі – так це за відчуття всередині машини. Volvo S80 дає саме ті відчуття – плавність ходу, монументальність, надійність. Салон тут якісний, м'який, приємний на дотик. Шкіряні сидіння та вставки, приємне поєднання кольорів – дизайнери постарались.

Підвіска м'яка, навіть занадто, але це такий клас автомобіля, та й вік дається взнаки. Але при такому пробігу та вікові сидіння можуть бути продавлені чи пошматовані, а на приладовій панелі завжди горить Check Engine.

Більше інформації про Volvo S80 - у відео від SRT: