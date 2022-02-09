Блогеры разбирались в этом вопросе на примере старого Volvo S80.

Подержанные Volvo S80 на украинском рынке стоят от трех до девяти тысяч долларов.

Герой этого видео – S80, 2003 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,4 л. Вообще здесь устанавливались как 5-, так и 6-цилиднровые двигатели, которые располагались поперечно. Они проходят до 500 тысяч км, хотя в процессе эксплуатации могут возникать проблемы. Это мелкие неисправности, но они могут возникать постоянно – как и в других подержанных авто.

В подкапотном пространстве не очень удобно работать – например, добраться до термостата проблематично. Коробки передач, особенно автоматические, при таком пробеге уже могут создать проблемы и требовать дорогостоящего ремонта.

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За что любят премиальные автомобили – так это за ощущения внутри машины. Volvo S80 дает именно те ощущения – плавность хода, монументальность, надежность. Салон здесь качественный, мягкий, приятный на ощупь. Кожаные сиденья и вставки, приятное сочетание цветов – дизайнеры постарались.

Подвеска мягкая, даже слишком, но это такой класс автомобиля, да и возраст сказывается. Но при таком пробеге и старые сиденья могут быть продавлены или покорежены, а на приборной панели всегда горит Check Engine.

Больше информации о Volvo S80-в видео от SRT: