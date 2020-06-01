Активісти "Зупини Лося" провели рейд на одній з вулиць Києва, де автовласники об'їжджають затори трамвайними коліями.

На вулиці Дегтярівській в столиці є трамвайні колії, які відділені від дороги бордюром. Згідно п. 11.9 ПДР їздити ними заборонено: “Забороняється виїжджати на трамвайну колію зустрічного напрямку, відокремлені від проїзної частини трамвайні колії та розділювальну смугу.”

Але виявилось, що в Києві дуже багато водіїв, які не знають ПДР і вважають, що можуть на ці ПДР відверто плювати. А інші, які знають правила, повинні стояти в багатокілометрових заторах. Чим виправдовуються порушники, дивіться в відео:

Нагадаємо, скільки порушень зафіксували камери автофіксації за перші хвилини роботи.