Активисты "Останови Лося" провели рейд на одной из улиц Киева, где автовладельцы объезжают пробки по трамвайным путям.

На улице Дегтяревской в столице есть трамвайные пути, которые отделены от дороги бордюром. Согласно п. 11.9 ПДД ездить по ним запрещено: "Запрещается выезжать на трамвайные пути встречного направления, отделенные от проезжей части трамвайные пути и разделительную полосу."

Но оказалось, что в Киеве очень много водителей, которые не знают ПДД и считают, что могут на эти ПДД откровенно плевать. А другие, которые знают правила, должны стоять в многокилометровых пробках. Чем оправдываются нарушители, смотрите в видео:

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