Отмечается, что в Киеве система автофиксации настроена на максимально допустимую скорость в 103 км/ч.

Комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД начали работать в Украине сегодня, 1 июня. Первые результаты их работы тревожны.

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Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что за первые 8 минут работы, 45 действующих в столице камер, зафиксировали 262 превышения скорости. Об этом сообщает портал Факты.

Напомним, что за превышение допустимой скорости больше чем на 20 км/ч, налагается штраф в размере 255 грн. За превышение скорости более, чем на 50 км/ч, штраф увеличивается до 510 грн. При этом действует скидка в 50% за оплату в течение 10 банковских дней. Вместе с тем, в случае неуплаты штрафа в течение 30 дней, запускается механизм принудительного взыскания.

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