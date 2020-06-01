Відмічається, що у Києві система автофіксації налаштована на максимально допустиму швидкість у 103 км/год.

Комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР почали працювати в Україні від сьогодні, 1 червня. Перші результати їх роботи тривожні.

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Голова МВС Арсен Аваков повідомив, що за перші 8 хвилин роботи, 45 діючиїх у столиці камер, зафіксували 262 перевищення швидкості. Про це повідомляють Факти.

Нагадаємо, що за перевищення допустимої швидкості більше, ніж на 20 км/год, накладається штраф у розмірі 255 грн. За перевищення швидкості більш, ніж на 50 км/год, штраф збільшується до 510 грн. При цьому діє знижка у 50% за сплату протягом 10 банківських днів. Водночас, у разі несплати штрафу протягом 30 днів, запускається механізм примусового стягнення.

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