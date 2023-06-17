Існує дві перестороги: небезпека пожежі та забруднення паливної системи.

Якщо на автозаправній станції зливається бензовоз, зазвичай АЗС працює, але саме те пальне, яке зараз поповнюється запас, не продається. Також буває закрита вся автоправка. Чому так відбувається?

До речі заправили бензин замість дизеля: хто винний?

АЗС оснащено системою безпеки, а сам процес зливання регламентується спеціальними інструкціями для персоналу. На заправці запроваджено механізми, які запобігають виникненню небезпечних ситуацій. Навіть при випадковому розливі певної кількості палива, його займання не відбудеться. Тому небезпека пожежі чи вибуху для працівників та відвідувачів ризики мінімальні.

А от щодо можливості забруднення пального та потрапляння осаду в бак ситуація зовсім інша. Бензовоз зливає нафтопродукти, піднімається осад. Коли пальне надходить через колонку в бак, осад може потрапити туди. Якщо він дрібний, то бруд може потрапити в паливну систему автомобіля через фільтри.

Окрім того, фільтри можуть забитися, що в результаті може стати причиною перегрівання паливної помпи. Тож машина буде погано заводитися, падатиме тиск в системі.

Саме тому після завершення зливу нафтопродуктів в резервуар треба хоча б 20 хвилин для відстоювання. Якщо ви не хочете чекати, згадайте про паливні форсунки. Домішки та осад можуть призвести до капремонту двигуна.

Висновок

Їдьте повз АЗС, якщо там стоїть бензовоз. Для чого шукати проблеми, якщо їх можна уникнути? Або терпляче чекайте безпечного моменту для заправки автомобіля, поки бруд осяде.