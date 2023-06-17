Существует две предосторожности: опасность пожара и загрязнение топливной системы.

Если на автозаправочной станции сливается бензовоз, обычно АЗС работает, но именно то горючее, которым сейчас пополняется запас, не продается. Также бывает закрыта вся автозаправка. Почему это происходит?

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АЗС оснащена системой безопасности, а сам процесс сливания регламентируется специальными инструкциями для персонала. На заправке введены механизмы, предотвращающие возникновение опасных ситуаций. Даже при случайном разливе определенного количества топлива, его возгорание не произойдет. Поэтому опасность пожара или взрыва для работников и посетителей минимальна.

А вот по поводу возможности загрязнения горючего и попадания осадка в бак ситуация совсем другая. Бензовоз сливает нефтепродукты, поднимается осадок. Когда горючее поступает через колонку в бак, осадок может попасть туда. Если грязь мелкая, то она может попасть в топливную систему автомобиля через фильтры.

Кроме того, фильтры могут забиться, что станет причиной перегрева топливной помпы. Так что машина будет плохо заводиться, будет падать давление в системе.

Именно поэтому после завершения слива нефтепродуктов в резервуар нужно хотя бы 20 минут для отстаивания. Если вы не хотите ждать, вспомните о топливных форсунках. Примеси и осадок могут привести к капремонту двигателя.

Вывод

Проезжайте мимо АЗС, если там стоит бензовоз. Зачем искать проблемы, если их можно избежать? Или терпеливо ждите безопасного момента для заправки автомобиля, пока грязь осядет.