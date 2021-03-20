Баварський кросовер зійдеться в драг-перегонах з японськими та американськими кросоверами одного класу.

BMW X5 F15, у якого під капотом 306-сильний двигун N55 – один з найбільш емоційних та динамічних у класі. Команда "Суми Рейсінг Тім" порівняла його динаміку одразу з трьома конкурентами – Acura MDX, Infiniti FX45 та Dodge Durango.

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Окрім того, експерти вирішили розібратись, чи настільки ненадійний цей "БМВ", як про нього говорять.

Більше про BMW X5 F15 – у відео: