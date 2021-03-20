Баварский кроссовер сойдется в драг-гонках с японскими и американскими кроссоверами одного класса.

BMW X5 F15, у которого под капотом 306-сильный двигатель N55 – один из самых эмоциональных и динамичных в классе. Команда "Сумы Рейсинг Тим" сравнила его динамику сразу с тремя конкурентами – Acura MDX, Infiniti FX45 и Dodge Durango.

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Кроме того, эксперты решили разобраться, так ли ненадежный этот "БМВ", как о нем говорят.

Больше о BMW X5 F15 – в видео: