Премиальный японский кроссовер Акура МДХ был нацелен на североамериканский рынок. Просторный салон, продвинутый полный привод SH AWD и мощный двигатель выводят этот автомобиль в конкуренты к таким "монстрам", как BMW X5, Mercedes-Benz ML, Audi Q7.

Что осталось в 2020 году от премиальной Acura MDX второго поколения, которая выпускалась с 2006 по 2013 год? И как себя чувствует Акура МДХ в сравнении со своими конкурентами?

В салоне Акуры МДХ – просторно и хороший обзор. Вот только кнопок на торпедо так много, что в них можно запутаться.

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Двигатель Acura MDX в 3,7 литра мощностью 300 л. с. практически не ломается. Хотя если установили ГБО, то надо раз в 40 тысяч км регулировать клапана. Проблемы случаются только с навесным оборудованием.



Полный привод обеспечивает надежное сцепление на скользких дорогах, ровно держит машину на затяжных поворотах.

Подвеска комфортная, вот только стоит выбирать обычные амортизаторы, а не с электромагнитной регулировкой жесткости. Потому что последние стоят около 40 тысяч гривен и требуют замены через 40 тысяч км.



Общий вывод команды СРТ такой: Acura MDX до сих пор, несмотря на возраст, может принести удовольствие владельцу. Она хорошо сделана, надежная, премиальная и продумана в мелочах.

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