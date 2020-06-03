Преміальний японський кросовер Акура МДХ був націлений на північноамериканський ринок. Просторий салон, просунутий повний привід SH AWD і потужний двигун виводять цей автомобіль в конкуренти до таких "монстрів", як BMW X5, Mercedes-Benz ML, Audi Q7.

Що залишилося в 2020 році від преміальної Acura MDX другого покоління, яка випускалась з 2006 по 2013 рік? І як себе почуває Акура МДХ в порівнянні зі своїми конкурентами?

В салоні Акури МДХ – просторо і гарний огляд. От тільки кнопок на торпедо так багато, що в них можна заплутатися.

Читайте також: що змінилось в Acura MSX 2019

Двигун Acura MDX у 3,7 літри потужністю 300 к.с. практично не ламається. Хоча якщо встановили ГБО, то треба раз в 40 тисяч км регулювати клапана. Проблеми трапляються лише з навісним обладнанням.

Повний привід забезпечує надійне зчеплення на слизьких дорогах, рівно тримає машину на затяжних поворотах.

Підвіска комфортна, от лише варто обирати звичайні амортизатори, а не з електромагнітною регулювання жорсткості. Бо останні коштують близько 40 тисяч гривень та потребують заміни через 40 тисяч км.

Загальний висновок команди СРТ такий: Acura MDX досі, незважаючи на вік, може принести задоволення власнику. Вона добре зроблена, надійна, преміальна та продумана в дрібницях.

Читайте також: китайці перетворили Acura MDX на пікап.