Чи відновлять роботу громадського транспорту під час тривог: протистояння в КМДА

Зупинка громадського транспорту під час повітряних тривог створює низку незручностей не тільки не тільки тим хто ним користується, але й іншим учасникам дорожнього руху. Скасування цього рішення викликає супротив деяких міських чиновників, але шанси на покращення все ж є.

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Начальник КМВА Тимур Ткаченко прокоментував зняття обмежень щодо руху транспорту під час тривог та анонсував засідання Ради оборони, де буде розглянуте це питання. Сам Тимур Ткаченко виступає за скасування такого рішення.

Натомість перший заступник голови КМДА Микола Поворозник вважає що громадський транспорт і надалі повинен зупинятись під час тривог.

“Рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві ухвалила Рада оборони міста влітку 2022 року з урахуванням рекомендацій представників ДСНС України, поліції та військових, які входять до складу Ради оборони. За три роки питання щодо скасування цього рішення неодноразово виносилося на розгляд Ради оборони міста Києва. Але його не підтримали. Чому? Тому що члени Ради оборони, до якої входять не тільки представники КМДА, а й уповноважені силових структур, ДСНС України та військові, несуть відповідальність за безпеку громадян. І, підписуючи документ, несуть персональну відповідальність за своє рішення”, – запевняє Микола Поворозник.