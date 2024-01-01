Рух Південним мостом у Києві відкриють тільки в одному напрямку

Останнього разу міська влада зверталася до військових з цього питання у грудні 2024 і тоді згоди на відкриття руху в звичному режимі Південним мостом не було.

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“На тепер, після консультацій з військовими, є можливість частково зняти обмеження. А саме - дозволити рух транспорту з лівого на правий берег. Рух з правого берега поки що залишиться без змін. Такі попередні домовленості”, - повідомляє Віталій Кличко.

“Для цього ще потрібні додаткові рішення військових, з якими тривають консультації. Та після цього - рішення Ради оборони міста. Міська влада оперативно повідомить про остаточно ухвалені рішення”, - пише Віталій Кличко.

Нагадаємо, кілька днів тому начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко обіцяв відкрити Південний міст для всього транспорту.