Південний міст в Києві відкриють для всіх

Впродовж трьох років Південний міст у столиці закритий для проїзду приватного та громадського транспорту. Це створює величезну напругу у транспортних потоках столиці. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко обіцяє відкрити міст для всього транспорту.

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“Сьогодні є всі підстави відкрити рух Південним мостом для всіх автомобілів, які є в Києві. Дуже важливо розуміти, що сьогодні рух і так іде, але він не для всіх”, - сказав Тимур Ткаченко в прямому ефірі марафону "Єдині новини".

“Я вважаю, що справедливим буде повністю відновити рух для всіх автомобілів. А якщо є потреба перекривати його під час тривог, то вона може залишитися, але тільки під час тривог”, - вважає Тимур Ткаченко.