Южный мост в Киеве откроют для всех

В течение трех лет Южный мост в столице закрыт для проезда частного и общественного транспорта. Это создает огромное напряжение в транспортных потоках столицы. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обещает открыть мост для всего транспорта.

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“Сегодня есть все основания открыть движение по Южному мосту для всех автомобилей, которые есть в Киеве. Очень важно понимать, что сегодня движение и так идет, но оно не для всех”, - сказал Тимур Ткаченко в прямом эфире марафона "Единые новости".

“Я считаю, что справедливым будет полностью восстановить движение для всех автомобилей. А если есть потребность перекрывать его во время тревог, то она может остаться, но только во время тревог”, - считает Тимур Ткаченко.