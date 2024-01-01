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Южный мост в Киеве откроют для всех

Сейчас проезд по Южному мосту в Киеве возможен только для избранных, однако вскоре он может быть открыт для всех.
Южный мост в столице откроют для свободного проезда- Auto24

Южный мост

Евгений Гудущан
logo19 февраля, 10:55
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В течение трех лет Южный мост в столице закрыт для проезда частного и общественного транспорта. Это создает огромное напряжение в транспортных потоках столицы. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обещает открыть мост для всего транспорта.

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“Сегодня есть все основания открыть движение по Южному мосту для всех автомобилей, которые есть в Киеве. Очень важно понимать, что сегодня движение и так идет, но оно не для всех”, - сказал Тимур Ткаченко в прямом эфире марафона "Единые новости".

“Я считаю, что справедливым будет полностью восстановить движение для всех автомобилей. А если есть потребность перекрывать его во время тревог, то она может остаться, но только во время тревог”, - считает Тимур Ткаченко.

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