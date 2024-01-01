Движение по Южному мосту в Киеве откроют только в одном направлении

Последний раз городские власти обращались к военным по этому вопросу в декабре 2024 и тогда согласия на открытие движения в привычном режиме по Южному мосту не было.

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“Теперь, после консультаций с военными, есть возможность частично снять ограничения. А именно - разрешить движение транспорта с левого на правый берег. Движение с правого берега пока останется без изменений. Такие предварительные договоренности”, - сообщает Виталий Кличко.

“Для этого еще нужны дополнительные решения военных, с которыми продолжаются консультации. И после этого - решение Совета обороны города. Городская власть оперативно сообщит об окончательно принятых решениях”, - пишет Виталий Кличко.

Напомним, несколько дней назад начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обещал открыть Южный мост для всего транспорта.