У кількох штатах США канабіс став легальним і американський "Страховий інститут дорожньої безпеки" (IIHS) провів дослідження впливу легалізації на аварійність на дорогах.

У штатах Каліфорнія, Колорадо, Невада, Орегон та Вашингтон легалізовано куріння марихуани в рекреаційних цілях. “Страховий інститут дорожньої безпеки” – некомерційна організація, фінансована автомобільними страховими компаніями, повідомляє, що рівень аварійності на дорогах цих штатів зріс, після початку роздрібної торгівлі канабісом. Але є нюанс.

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Статистика IIHS та HLDI (Інститут статистики дорожніх втрат) свідчить, що рівень аварійності зростає, коли штати легалізують використання марихуани в рекреаційних цілях та роздрібну торгівлю нею. При цьому немає прямих доказів того, що на аварійність впливає безпосередньо марихуана.

На основі даних про травмованих водіїв, зібраних IIHS у трьох відділеннях швидкої допомоги в Денвері, штат Колорадо, Портленді, штат Орегон; та Сакраменто, штат Каліфорнія експерти не виявили підвищеного ризику аварії, пов'язаного з марихуаною, за винятком випадків, коли куріння поєднувалось із вживанням алкоголю.