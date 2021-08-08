В нескольких штатах США каннабис стал легальным и американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел исследование влияния легализации на аварийность на дорогах.

В штатах Калифорния, Колорадо, Невада, Орегон и Вашингтон легализовано курение марихуаны в рекреационных целях. “Страховой институт дорожной безопасности” – некоммерческая организация, финансируемая автомобильными страховыми компаниями, сообщает, что уровень аварийности на дорогах этих штатов вырос после начала розничной торговли каннабисом. Но есть нюанс.

Узнайте также: Итальянские правоохранители конфисковали Rolls-Royce Phantom из России из-за нелегальной отделки его салона

Статистика IIHS и HLDI (институт статистики дорожных потерь) свидетельствует, что уровень аварийности растет, когда штаты легализуют использование марихуаны в рекреационных целях и розничную торговлю ею. При этом нет прямых доказательств того, что на аварийность влияет непосредственно марихуана.

На основе данных о травмированных водителях, собранных IIHS в трех отделениях скорой помощи в Денвере, штат Колорадо, Портленде, штат Орегон и в Сакраменто, штат Калифорния эксперты не выявили повышенного риска аварий, связанного с марихуаной, за исключением случаев, когда курение сочеталось с употреблением алкоголя.