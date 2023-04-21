В товарно-транспортній накладні деколи буває вказана не вся інформація, яка повинна там міститись. Але визнавати її недійсною та накладати штраф у 17 000 грн в такому випадку неправомірно - вважають юристи.

Останнім часом Укртрансбезпека почала трактувати відсутність певних відомостей в товарно-транспортних накладних (ТТН) як недійсність документу, і на підставі цього накладати штрафи у розмірі 17000 грн. Зокрема, Укртрансбезпека вказує на відсутність адреси учасників перевезення, ширини чи довжини транспортного засобу, вартості вантажу, номеру посвідчення водія тощо.

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Відповідно до статті 48 Закону «Про автомобільний транспорт» автомобільні перевізники, водії повинні мати та пред`являти працівникам Укртрансбезпеки товарно-транспортну накладну на вантажне перевезення, вказує “Дорожній адвокат”.

Дана норма закону передбачає, які саме обов`язкові пункти повинні бути вказані вантажовідправником при оформленні товарно-транспортної накладної. Зокрема це:

дата і місце складання накладної;

вантажовідправник (повне найменування юридичної особи чи підприємця та податковий номер);

автомобільний перевізник (повне найменування юридичної особи чи підприємця та податковий номер);

прізвище, ім`я, по батькові водія транспортного засобу та номер його посвідчення;

вантажоодержувач (повне найменування юридичної особи чи підприємця та податковий номер);

транспортний засіб (марка, модель, тип, реєстраційний номер автомобіля, причепа), його параметри – довжина, ширина, висота, загальна вага, у тому числі з вантажем, та маси брутто;

пункти завантаження і розвантаження.

Разом з тим, стаття 60 Закону «Про автомобільний транспорт» передбачає відповідальність перевізника за перевезення вантажу лише за відсутність товарно-транспортної накладної на момент проведення перевірки.

При цьому неістотні недоліки в товарно-транспортній накладній не є підставою для невизнання такого документу недійсним, впевнені юристи. За умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

Крім того, товарно-транспортну накладну оформляє вантажовідправник, а не автомобільний перевізник. А тому автоперевізник не може нести відповідальність за недоліки змісту товарно-транспортної накладної, яку він не оформляв.