В товарно-транспортной накладной порой бывает указана не вся информация, которая там должна содержаться. Но признавать ее недействительной и налагать штраф в 17 000 грн в таком случае неправомерно – считают юристы.

В последнее время Укртрансбезопасность начала трактовать отсутствие определенных сведений в товарно-транспортных накладных (ТТН) как недействительность документа и на основании этого налагать штрафы в размере 17000 грн.

В частности, Укртрансбезопасность указывает на отсутствие адреса участников перевозки, ширины или длины транспортного средства, стоимости груза, номера водительского удостоверения и т.д.

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Согласно статье 48 Закона "Об автомобильном транспорте" автомобильные перевозчики, водители должны иметь и предъявлять работникам Укртрансбезопасности товарно-транспортную накладную на грузовую перевозку, указывает "Дорожный адвокат".

Данная норма закона предусматривает, какие обязательные пункты должны быть указаны грузоотправителем при оформлении товарно-транспортной накладной. В частности, это:

дата и место составления накладной;

грузоотправитель (полное наименование юридического лица или предпринимателя и налоговый номер);

автомобильный перевозчик (полное наименование юридического лица или предпринимателя и налоговый номер);

фамилия, имя, отчество водителя транспортного средства и номер его удостоверения;

грузополучатель (полное наименование юридического лица или предпринимателя и налоговый номер);

транспортное средство (марка, модель, тип, регистрационный номер автомобиля, прицепа), его параметры – длина, ширина, высота, общий вес, в том числе с грузом, и массы брутто;

пункты погрузки и разгрузки.

Вместе с тем статья 60 Закона «Об автомобильном транспорте» предусматривает ответственность перевозчика за перевозку груза только за отсутствие товарно-транспортной накладной на момент проведения проверки.

При этом несущественные недостатки в товарно-транспортной накладной не являются основанием для непризнания такого документа недействительным, уверены юристы. При условии, что такие недостатки не препятствуют возможности идентифицировать лицо, участвовавшее в осуществлении хозяйственной операции, и содержат сведения о дате составления документа, название предприятия, от имени которого составлен документ, содержание и объем хозяйственной операции и т.д.

Кроме того, товарно-транспортную накладную оформляет грузоотправитель, а не автомобильный перевозчик. Поэтому автоперевозчик не может нести ответственность за недостатки содержания товарно-транспортной накладной, которую он не оформлял.