Експлуатація автомобіля при нанесенні на скло покриття, яке обмежує оглядовість з місця водія і погіршує прозорість скла забороняється (п.31.4.7 ПДР).

За керування автомобілем із порушенням цих вимог на перший раз передбачено штраф у розмірі 340 грн. (ч.1 ст.121 КУпАП).

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Якщо порушення вчинено повторно протягом року, то можуть позбавити права керування від 3-х до 6-ти місяців або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб (ч.4 ст.121 КУпАП).

Однак правилами, передбачено певні винятки. А саме допускається тонування із світлопропусканням для вітрового скла не нижче 75% та для інших не нижче 70% (п.п. 2.2.4 ГОСТ 5727-88). Дзеркальне тонування заборонено у будь-якому випадку.

Проте, при накладенні штрафу визначити відсоток світлопропускання працівник поліції повинен не візуально, а лише із застосуванням спеціального приладу (тауметр).

Якщо інспектор не провів відповідних вимірювань світлопропускання спеціальними приладами, то такий штраф за керування автомобілем із тонованим склом є незаконним.

Тому, якщо інспектор намагається винести постанову за тоноване скло, вимагайте провести вимірювання світлопропускання згідно з дозволеними нормативами.

Водночас, при здійсненні тонування скла, варта отримати на СТО відповідний сертифікат про рівень світлопропускання. Це допоможе уникнути непорозумінь з працівниками поліції.

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