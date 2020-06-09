Штраф поліції, винесений не за місцем вчинення порушення, є незаконним – висновок Верховного суду від 04.06.2020.

Водій здійснив зупинку у забороненому місці та надалі продовжив рух. Це помітили працівники поліції, які його наздогнали і винесли постанову за порушення правил зупинки.

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Постанова була винесена не на місці вчинення порушення, а у місці, де водія наздогнали працівники поліції, тобто вже за іншою адресою. А саме, у графі “Місце вчинення порушення” була зазначена одна адреса, а у графі “Місце розгляду справи” була вказана інша адреса.

Водій оскаржив штраф поліції у суді, справа дійшла на розгляд до Верховного суду.

Розглядаючи матеріали справи, суд виходив з того, що відповідно до ст. 258 КУпАП постанова про накладення штрафу за порушення ПДР (крім випадків фіксації в автоматичному режимі та крім порушень правил зупинки, стоянки, паркування, зафіксовані в режимі фото чи відео зйомки) виносяться працівниками поліції на місці вчинення правопорушення.

Водночас, частиною 2 статті 276 КУпАП передбачено, що справи про адміністративні правопорушення, зокрема за статтями 121 – 126 КУпАП, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників.

З урахуванням зазначеного, Верховний суд зробив висновок, що постанову про адміністративне правопорушення складено не на місці вчинення правопорушення і, як наслідок, рішенням від 04.06.2020 суд визнав штраф поліції незаконним.

Таким чином, при отриманні штрафу за порушення ПДР (крім випадків фіксації в автоматичному режимі та крім порушень правил зупинки, стоянки, паркування, зафіксовані в режимі фото чи відео зйомки тощо), водієві слід уважно звірити у постанові чи співпадає місце розгляду справи з місцем вчинення правопорушення. У інакшому випадку штраф буде незаконним.

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