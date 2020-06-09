Штраф полиции, вынесенный не по месту совершения нарушения, является незаконным – вывод Верховного суда за 04.06.2020.

Водитель совершил остановку в запрещенном месте и дальше продолжил движение. Это заметили сотрудники полиции, которые его догнали и вынесли постановление за нарушение правил остановки.

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Постановление было вынесено не на месте совершения нарушения, а в месте, где водителя догнали работники полиции, то есть уже по другому адресу. А именно, в графе “Место совершения нарушения” был указан один адрес, а в графе “Место рассмотрения дела” был указан другой.

Водитель оспорил штраф полиции в суде, дело поступило на рассмотрение в Верховный суд.

Рассматривая материалы дела, суд исходил из того, что согласно ст. 258 КУоАП постановление о наложении штрафа за нарушение ПДД (кроме случаев фиксации в автоматическом режиме и кроме нарушений правил остановки, стоянки, парковки, зафиксированных в режиме фото- или видеосъемки) выносятся сотрудниками полиции на месте совершения правонарушения.

Вместе с тем, частью 2 статьи 276 КУоАП предусмотрено, что дела об административных правонарушениях, в частности по статьям 121 – 126 КУоАП, могут также рассматриваться по месту учета транспортных средств или по месту проживания нарушителей.

С учетом указанного, Верховный суд сделал вывод, что постановление об административном правонарушении составлено не на месте совершения правонарушения, и, как следствие, решением за 04.06.2020 суд признал штраф полиции незаконным.

Таким образом, при получении штрафа за нарушение ПДД (кроме случаев фиксации в автоматическом режиме и кроме нарушений правил остановки, стоянки, парковки, зафиксированных в режиме фото- или видеосъемки и прочее), водителю следует внимательно сверить в постановлении, совпадает ли место рассмотрения дела с местом совершения правонарушения. В противном случае штраф будет незаконным.

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