Эксплуатация автомобиля при нанесении на стекло покрытия, которое ограничивает обзорность с места водителя и ухудшает прозрачность стекла, запрещается (п.31.4.7 ПДД).

За управление автомобилем с нарушением этих требований на первый раз предусмотрен штраф в размере 340 грн. (ч. 1 ст. 121 КУоАП).

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Если нарушение совершено повторно в течение года, то могут лишить права управления от 3-х до 6-ти месяцев или назначить административный арест на срок от пяти до десяти суток (ч.4 ст.121 КУоАП).

Однако правилами предусмотрены определенные исключения. А именно допускается тонирование со светопропусканием для ветрового стекла не ниже 75% и для других не ниже 70% (п. п. 2.2.4 ГОСТ 5727-88). Зеркальная тонировка запрещена в любом случае.

Однако, при наложении штрафа определить процент светопропускания сотрудник полиции должен не визуально, а только с применением специального прибора (тауметр).

Если инспектор не провел соответствующих измерений светопропускания специальными приборами, то такой штраф за управление автомобилем с тонированными стеклами является незаконным.

Поэтому, если инспектор пытается вынести постановление за тонированное стекло, требуйте провести измерение светопропускания согласно разрешенным нормативам.

В то же время, при осуществлении тонировки стекла, стоит получить на СТО соответствующий сертификат об уровне светопропускания. Это поможет избежать недоразумений с сотрудниками полиции.

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