Генеральний директор Tesla відповів на твіт із питанням про те, коли компанія почне продавати свої автомобілі в Індії.

За словами Ілона Маска, маючи намір відкрити бізнес у цій країні Tesla все ще не може вирішити "безліч проблем" з урядом Індії. Головною проблемою для реалізації автомобілів Tesla на індійському ринку Ілон Маск називає високі податки на імпорт електромобілів.

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Податкове навантаження в Індії на імпорт електромобілів становить 60% для моделей вартістю до $40 000 і 100% для електромобілів дорожче за 40 000 доларів. У той же час, як повідомляє BusinessToday, уряд Індії спростував заяву Маска. Джерело повідомило індійському агентству новин, що керівник Tesla намагається чинити тиск на владу через соціальні мережі з метою добитися зниження податків на імпорт, не прив’язуючись до локалізації виробництва в країні.

У свою чергу, уряд хоче, щоб Tesla виробляла свої автомобілі в Індії. Міністр транспорту країни повідомив агентству Reuters, що Індія готова запропонувати Tesla стимули для цього. Індійський ринок електромобілів все ще знаходиться в зародковому стані, але уряд прагне, щоб до 2030 року не менше 65% усіх продажів нових автомобілів припадало саме на електромобілі.

Очікується, що автомобільний ринок Індії, який є одним з найбільших на планеті, зростатиме за рахунок розвитку середнього класу, що відкриває потенційно колосальні можливості росту для автовиробників.

Пізніше Ілон Маск написав у Твіттері, що Tesla "цілком можливо" побудує завод з виробництва електромобілів в Індії, але тільки в тому випадку, якщо компанія зможе імпортувати готові автомобілі за адекватними податковими ставками.