Генеральный директор Tesla ответил на твит с вопросом, когда компания начнет продавать свои автомобили в Индии.

По словам Илона Маска, намереваясь открыть бизнес в этой стране,Tesla все еще не может решить "множество проблем" с правительством Индии. Главной проблемой для реализации автомобилей Tesla на индийском рынке Илон Маск называет высокие налоги на импорт электромобилей.

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Налоговая нагрузка в Индии на импорт электромобилей составляет 60% для моделей стоимостью до $40 000 и 100% для электромобилей дороже 40 000 долларов. В то же время, как сообщает BusinessToday, правительство Индии опровергло заявление Маска. Источник сообщил индийскому новостному агентству, что руководитель Tesla пытается оказывать давление на власть через социальные сети с целью добиться снижения налогов на импорт, не привязываясь к локализации производства в стране.

В свою очередь правительство хочет, чтобы Tesla производила свои автомобили в Индии. Министр транспорта страны сообщил агентству Reuters, что Индия готова предложить Tesla стимулы для этого. Индийский рынок электромобилей все еще находится в зачаточном состоянии, но правительство стремится, чтобы к 2030 году не менее 65% всех продаж новых автомобилей приходилось именно на электромобили.

Ожидается, что автомобильный рынок Индии, один из крупнейших на планете, будет увеличиваться за счет развития среднего класса, что открывает потенциально колоссальные возможности роста для автопроизводителей.

Позже Илон Маск написал в Твиттере, что Tesla "вполне возможно" построит завод по производству электромобилей в Индии, но только в том случае, если компания сможет импортировать готовые автомобили по адекватным налоговым ставкам.