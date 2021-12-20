Все, кто сталкивался с необходимостью ремонта электромобилей Tesla, знают на собственном опыте, насколько это непросто и дорого.

Житель Финляндии оказался недовольным надежностью электромобиля и сервисом Tesla. В знак разочарования он решил совершить демонстративный подрыв электромобиля.

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На такой шаг финн решился после того, как в сервисном центре ему сказали о необходимости смены аккумуляторов. Заявленная стоимость замены с работой – 20 тысяч евро. А по гарантии сервис отказался менять батареи, мотивировав тем, что авто уже 8 лет, и гарантия на него не распространяется. Отметим, 20 тысяч евро – это половина стоимости Тесла Модел с 2013 года в Финляндии.

Владелец Теслы, которая уже не способна сама передвигаться, решил не тратить деньги на замену батарей. Вместо этого он сделал коллаборацию с авторами YouTube-канала Pommijätkät. Электромобиль вывезли в карьер, где посадили в салон манекен Илона Маска и взорвали его.