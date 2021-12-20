Усі хто затикався з необхідністю ремонту електромобілів Tesla знають на власному досвіді наскільки це непросто та дорого.

Житель Фінляндії виявився незадоволеним надійністю електромобіля та сервісом Tesla. На знак розчарування він вирішив зробити демонстративний підрив електромобіля.

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На такий крок фін зважився після того, як у сервісному центрі йому сказали про необхідність зміни акумуляторів. Заявлена вартість заміни із роботою – 20 тисяч євро. А за гарантією сервіс відмовився змінювати батареї, мотивувавши тим, що авто вже 8 років, і гарантія на нього не поширюється. Зазначимо, 20 тисяч євро – це половина вартості Тесла Модел З 2013 року у Фінляндії.

Власник Тесли, яка вже не здатна сама пересуватися, вирішив не витрачати гроші на заміну батарей. Натомість він зробив колаборацію з авторами YouTube-каналу Pommijätkät. Електромобіль вивезли у кар'єр, де посадили в салон манекен Ілона Маска та підірвали його.