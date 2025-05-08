Чи з'явиться коли-небудь Tesla Roadster

Прототип Tesla Roadster наступного покоління вперше представили у 2017 році, а його виробництво мало розпочатися у 2020 році, але з того часу його випуск щороку відкладався, згадує Electrek.

Він мав забезпечити запас ходу 620 миль (1000 км) та розганятися від 0 до 60 миль/год за 1,9 секунди.

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Багато людей внесли депозити від 50 000 до 250 000 доларів, щоб зарезервувати автомобіль, який мав з'явитися на ринку 5 років тому.

Офіційні терміни від Tesla на цю мить досить примарні, – останній офіційний датується липнем 2024 року, коли генеральний директор Ілон Маск пообіцяв випустити Roadster “в наступному році”.

«Щодо родстера, ми завершили більшу частину інженерних робіт. І я думаю, що є ще деякі оновлення, які ми хочемо внести, але ми очікуємо, що наступного року родстер буде запущено у виробництво. Це буде щось особливе».

Він сказав, що Tesla завершила «більшу частину інженерних робіт», але раніше говорив, що інженерні роботи будуть завершені у 2021 році. Надворі вже 2025-й, але й згадки про серійний випуск нема.

Керівництво Tesla з того часу практично мовчить про новий родстер. Але минулого місяця у фінансових результатах Tesla було одне невелике оновлення щодо родстера.

Автовиробник має таблицю всіх своїх вироблених автомобілів, а статус родстера було оновлено з «у розробці» до «розробка дизайну» в таблиці:

Незрозуміло, чи це прогрес, чи Tesla просто перефразує. У будь-якому разі, це не «конструкція», що робить малоймовірним запуск родстера у виробництво цього року.