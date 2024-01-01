Tesla знову перенесла обіцянку серійного виробництва нової моделі

Збудоване спеціально під цей проєкт підприємство має річну потужність 50 000 одиниць. Протягом цього й наступних кварталів компанія вестиме найактивнішу підготовку до великомасштабного виробництва. Про це розповідає Reuters.

Підставою для таких тверджень стало вчорашнє відео (28 квітня 2025 року) з коментарем очільника програми Semi Tesla Дена Прістлі, розміщене на корпоративній сторінці виробника в каналі YouTube. Масове виробництво акумуляторних машин розпочнеться у 2026 році.

Читайте також Випуск Tesla Semi знову переносять, але Ілон Маск щось придумає

Взагалі-то виробництво Tesla Semi планувалося розпочати ще у 2019 році, але зіткнулося з численними затримками. Дати пуску постійно переносилися. Не так давно Tesla заявляла про намір досягти масового виробництва до 2025 року, але зараз вона говорить лише про початок виробництва наприкінці нинішнього та його нарощування наступного року.

В цій історії допоки жодної інформації не пролито на цінник Semi. Редакція Авто24 писала нещодавно, що вартість теслівської вантажівки зміниться, оскільки один з перших клієнтів назвав зростання цін "драматичним". Тепер за ті 7,5 мільйона доларів замість 42 законтрактованих в пілотній програмі вантажівок він отримає лише 18 Tesla Semi.