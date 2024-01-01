Tesla снова перенесла обещание серийного производства новой модели

Построенное специально под этот проект предприятие имеет годовую мощность 50 000 единиц. В течение этого и следующих кварталов компания будет вести активную подготовку к крупномасштабному производству. Об этом рассказывает Reuters.

Основанием для таких утверждений стало вчерашнее видео (28 апреля 2025 года) с комментарием главы программы Semi Tesla Дэна Пристли, размещенное на корпоративной странице производителя в канале YouTube. Массовое производство аккумуляторных машин начнется в 2026 году.

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Вообще-то производство Tesla Semi планировалось начать еще в 2019 году, но столкнулось с многочисленными задержками. Даты пуска постоянно переносились. Не так давно Tesla заявляла о намерении достичь массового производства к 2025 году, но сейчас она говорит лишь о начале производства в конце нынешнего и его наращивании в следующем году.

В этой истории пока никакой информации не пролито на ценник Semi. Редакция Авто24 писала недавно, что стоимость тесловского грузовика изменится, поскольку один из первых клиентов назвал рост цен "драматическим". Теперь за те 7,5 миллиона долларов вместо 42 законтрактованных в пилотной программе грузовиков он получит лишь 18 Tesla Semi.