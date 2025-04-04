Выпуск Tesla Semi снова задерживают, но Илон Маск что-то придумает

Статистика болезненная, поскольку такого количества задержек и переноса серийного выпуска не знала любая другая программа автомобилей Tesla. На презентации электрического грузовика в 2017 году генеральный директор Маск заявил, что автомобиль пойдет в производство в 2019 году.

Как пишет electrek.co, этого не произошло ни тогда, ни позже. Некоторый сдвиг появился под финиш 2022 года, когда Tesla якобы представила "серийную версию" Semi и передала первые несколько единиц PepsiCo, первому "клиенту-партнеру". Однако дальше процесс с места не сдвинулся.

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За более чем 3 года со времени той презентации электрический грузовик так и не дошел до массового производства. Вместо этого Tesla запустила лишь очень низкие объемы пилотного производства на заводе в Неваде и поставила клиентам несколько десятков грузовиков в рамках тестовых программ.

Была надежда на 2025 год, поскольку Tesla пообещала, что в этом году наконец Tesla Semi стартует в серийном производстве. Планировалось начать запустить конвейер и довести выпуск до 50 000 грузовиков в год.

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Однако из этого плана вышел пшик: у Tesla Semi очередная задержка. Крупная транспортная компания Ryder и ранний клиент-партнер в программе Tesla получила неприятное извещение о задержке и значительном подорожании.

И хотя постоянные задержки с получением заказа раздражают, произошло более драматичное – кардинальные изменения в экономике продукта. Из-за этого обстоятельства компания Ryder вынуждена уменьшить количество транспортных средств с 42 до 18, заявляя, что это позволит сохранить обязательства покупки в размере 7,5 миллиона долларов.

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Тут вообще выплывает интересная история с ценообразованием. Когда впервые представили Tesla Semi в 2017 году, автопроизводитель назвал цены в 150 000 долларов за 300-мильный грузовик и 180 000 долларов за 500-мильную версию. Однако Tesla не обновляла цены при запуске упомянутой выше "серийной версии" грузовика в конце 2022 года. Были предположения о повышении цен, но производитель никогда их не подтверждал.

Новые магистральные тягачи класса 8 с дизельным двигателем сегодня в США стоят от 150 000 до 220 000 долларов. Таким образом сочетание разумной закупочной цены и низких эксплуатационных расходов благодаря более низким тарифам на электричество, чем на дизельное топливо, сделало Tesla Semi потенциально революционным продуктом для снижения общих затрат на эксплуатацию в грузовых перевозках, одновременно уменьшая выбросы.

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Если ранее выделенную сумму в размере 7,5 миллиона долларов разделить на предусмотренные для закупки 42 грузовика, то это примерно получалось 180 000 долларов на грузовик 500-мильного пробега. Теперь, имея только 18 грузовиков, это указывает на цену 415 000 долларов за грузовик Tesla Semi.

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Будет так или нет, точно неизвестно, но владельцы Ryder прогнозируют, что 500-мильная Tesla Semi будет стоить от 350 000 до 400 000 долларов. Если так произойдет на самом деле, то Tesla Semi уже не будет "революционным продуктом, который изменит индустрию грузовых перевозок".

Была бы более оправдана цена в пределах 250 000-300 000 долларов США, хотя и это для транспортного бизнеса тяжело.