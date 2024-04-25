Компания Tesla снова пересмотрела и обновила график выпуска полностью электрического магистрального тягача Tesla Semi: серийное производство теперь следует ожидать "в конце 2025 года".

Этот многострадальный по обещаниям быстрого выхода на рынок автомобиль впервые показали в 2017 году. Ожидания на продажи в 2020 году оказались напрасными. В конце концов, все настроились на 2022 год, когда началось производство этого грузовика, но и здесь пришло разочарование – программа выпуска Semi оказалась ограниченной.

В целом, как сообщает Commercial Carrier Journal, полностью электрическая Tesla Class 8 переносилась с выпуском по крайней мере четыре раза. При этом опоздание вылилось в пять лет.

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В октябре прошлого года произошла утечка информации, из которой стало известно о выпуске не более 70 грузовиков Tesla Semi. В основном их использовали для собственных транспортно-логистических нужд и для поставки в автопарк PepsiCo.

PepsiCo является единственным покупателем и эксплуатантом Semi в реальных операциях, имея 15 этих машин в районе Модесто, штат Калифорния, и примерно 21 тягач с полуприцепом в Сакраменто.

Менеджер программы электрификации PepsiCo Деян Антунович дает интервью на фоне Tesla Semi 24 апреля 2024 г. Фото: Women In Trucking Staff

На днях Tesla обнародовала финансовые результаты за первый квартал 2024 года и сделала громкие заявления о редких обновлениях относительно планов производства Semi.

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"Мы завершаем разработку Semi, чтобы сделать возможным суперрентабельное производство больших объемов, пользуясь знаниями, полученными от нашего флота, нашего пилотного парка и парка Pepsi, который мы незначительно расширяем в этом году. Параллельно мы начали строительство завода в Рино. Наши первые транспортные средства запланированы на конец 2025 года, а внешним клиентам – в 2026 году", - поделился громкими планами вице-президент Tesla по разработке транспортных средств Ларс Морави.

Пока Tesla кормит будущих своих клиентов обещаниями, на американском рынке перевозчики начали активно брать аккумуляторные электрические Freightliners, которые суммарно уже набегали 6 миллионов миль, то есть 9,6 миллиона километров.

Чуть меньше Freightliners, но также результативно чувствуют себя на американских дорогах электрические грузовики Volvo. Иллюстративное фото с сайта cdn.motor1

По показателям удаленного мониторинга техники, у Volvo тамошние 440 фур VNR Electrics уже наездили 4,5 миллиона миль, то есть 7,2 миллиона километров. И это только начало, поскольку компания может похвастаться созданными 57 сертифицированными дилерами электромобилей.

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Не стоит забывать и о китайском автопроме. Здесь стоит обратить внимание на новый электрический магистральный тягач Windrose, о котором редакция Авто24 рассказывала. Он внешне и внутри кабины очень похож на грузовик от Илона Маска и массово начнет производиться в нынешнем году.

Основатель, председатель правления и генеральный директор Windrose Хань Вэнь: "Как молодой предприниматель, которому чуть за тридцать, я глубоко уважаю грандиозность нашего видения доставки грузовиков для дальних перевозок с нулевым уровнем выбросов в Китай, Европу, США и другие части мира". Фото: Windrose

Американский рынок на китайскую Windrose среагировал: производитель уже имеет 1000 заказов из США. На внутреннем рынке портфель заявок на электрическую фуру Windrose вдвое меньше.

Таким образом, Tesla нужно будет очень сильно постараться, чтобы даже на внутреннем рынке взять хотя бы небольшую долю в объемах продаж: конкуренция ожидается непросто большая, а очень большая.