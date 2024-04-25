Компанія Tesla знову переглянула і оновила графік випуску повністю електричного магістрального тягача Tesla Semi: серійне виробництво тепер слід очікувати "наприкінці 2025 року".

Цей багатостраждальний за обіцянками швидкого виходу на ринок автомобіль вперше показали у 2017 році. Очікування на продажі у 2020 році виявилися марними. Зрештою, усі налаштувалися на 2022 рік, коли почалося виробництво цієї вантажівки, але й тут прийшло розчарування – програма випуску Semi виявилася обмеженою.

Загалом, як повідомляє Commercial Carrier Journal, повністю електрична Tesla Class 8 переносилася з випуском принаймні чотири рази. При цьому запізнення вилилося у п’ять років.

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У жовтні минулого року стався витік інформації, з якої стало відомо про випуск не більше 70 вантажівок Tesla Semi. В основному їх використовували для власних транспортно-логістичних потреб та для постачання в автопарк PepsiCo.

PepsiCo є єдиним покупцем і експлуатантом Semi у реальних операціях, маючи 15 цих машин у районі Модесто, штат Каліфорнія, та приблизно 21 тягач з напівпричепом у Сакраменто.

Менеджер програми електрифікації PepsiCo Деян Антунович дає інтерв'ю на фоні Tesla Semi 24 квітня 2024 р. Фото: Women In Trucking Staff

Днями Tesla оприлюднила фінансові результати за перший квартал 2024 року і зробила гучні заяви про рідкісні оновлення щодо планів виробництва Semi.

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"Ми завершуємо розробку Semi, щоб уможливити суперрентабельне виробництво великих обсягів, користуючись знаннями, отриманими від нашого флоту, нашого пілотного парку та парку Pepsi, який ми незначно розширюємо цього року. Паралельно ми почали будівництво заводу в Ріно. Наші перші транспортні засоби заплановано на кінець 2025 року, а зовнішнім клієнтам – у 2026 році", - поділився гучними планами віце-президент Tesla з розробки транспортних засобів Ларс Мораві.

Поки Tesla годує майбутніх своїх клієнтів обіцянками, на американському ринку перевізники почали активно брати акумуляторні електричні Freightliners, які сумарно вже набігали 6 мільйонів миль, тобто 9,6 мільйона кілометрів.

Трохи менше від Freightliners, але також результативно почуваються на американських дорогах електричні вантажівки Volvo. Ілюстративне фото з сайту cdn.motor1

За показниками віддаленого моніторингу техніки, у Volvo тамтешні 440 фур VNR Electrics вже наїздили 4,5 мільйона миль, тобто 7,2 мільйона кілометрів. І це тільки початок, оскільки компанія може похвалитися створеними 57 сертифікованими дилерами електромобілів.

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Не слід забувати й про китайський автопром. Тут варто звернути увагу на новий електричний магістральний тягач Windrose, про який редакція Авто24 розповідала. Він зовні та всередині кабіни дуже схожий на вантажівку від Ілона Маска і масово почне вироблятися в нинішньому році.

Засновник, голова правління та генеральний директор Windrose Хань Вень: "Як молодий підприємець, якому трохи за тридцять, я глибоко поважаю грандіозність нашого бачення доставки вантажівок для далеких перевезень з нульовим рівнем викидів у Китай, Європу, США та інші частини світу". Фото: Windrose

Американський ринок на китайську Windrose зреагував: виробник уже має 1000 замовлень зі США. На внутрішньому ринку портфель заявок на електричну фуру Windrose удвічі менший.

Таким чином, Tesla потрібно буде дуже сильно постаратися, щоб навіть на внутрішньому ринку взяти бодай невеличку частку в обсягах продаж: конкуренція очікується непросто велика, а дуже велика.