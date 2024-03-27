У новому звіті Аналітичного центру Roland Berger, який опублікувала Коаліції чистих вантажів, повідомляється, що для фінансування переходу на електричні вантажні транспортні засоби знадобиться 1000 мільярдів доларів, тобто 1 трильйон доларів. І це без вартості акумуляторного транспорту.

Глобальний бюджет здебільшого спрямований на інфраструктуру, яку слід розвивати активніше. Висновки експертів Roland Berger насамперед стосуються комерційних перевезень та енергетичної інфраструктури.

Коаліція чистих вантажів, що об’єднує асоціації перевізників, вантажовідправників, виробників транспортних засобів з цим погоджується і вже розгорнула широке обговорення аналітичного трактату.

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Очікується, що індустрія вантажівок інвестує майже 620 мільярдів доларів лише в зарядні станції для вантажівок. Комунальна підтримка сягне щонайменше 370 мільярдів доларів.

"Важкі електромобілі мають більш інтенсивні потреби в зарядці, і вони вимагатимуть в три рази більше інвестицій в інфраструктуру на транспортний засіб, ніж середні легкові електромобілі", — підкреслюється в дослідженні.

Інфраструктура передбачає будівництво не тільки мережі зарядних станцій для вантажівок, але й облаштування відповідної зони комфорту для відпочинку водіїв, де в період зарядки акумуляторів машини можна поїсти, прийняти душ. Фото: Daimler Trucks North America

Автори уточнюють, що пакет у $1000 мільярдів не враховує придбання електромобілів, вартість яких удвічі або навіть утричі більша у порівнянні з дизельними. Якщо класична дизельна вантажівка сьогодні коштує 180 000 доларів, то за електричну вантажівку доведеться віддати 400 000 доларів.

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Аналіз Roland Berger викликав позитивну реакцію у колі виробників, перевізників, логістичних служб. Доєдналися до обговорення не тільки представники вантажного сектора автоперевезень, але й пасажирського.

"Примушувати транспортний сектор переходити на електричні вантажівки, не враховуючи всього, що пов’язано з цим, не має сенсу. Це дослідження є тривожним дзвіночком і має змінити розмову. Автобусна промисловість США має сильний потенціал. екологічний рекорд, прибирання автомобілів з доріг і зменшення заторів. Ми продовжуватимемо підтримувати кліматичні ініціативи, але вони мають бути засновані на реальності, а реальність така: інфраструктурі зарядки потрібно пройти довгий шлях, перш ніж перехід на електромобілі буде успішним", – розповідає Американської автобусної асоціації Пітер Пантузо.

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"Ми зіткнулися з недофінансованим мандатом на 1 трильйон доларів, який має величезні наслідки для американського споживача. Ви не подолаєте перешкоди, ігноруючи їх, і це дослідження показує високі інвестиційні витрати, необхідні для електрифікації індустрії комерційних автомобілів", – погоджується з висновками експертів глава American Trucking Associations Кріс Спір.